Neubau an der Hafelsstraße in Krefeld Lidl baut neuen Supermarkt in Oppum

Der Markt für Lebensmittel ist in Deutschland wahrscheinlich so hart umkämpft wie kein zweiter. Nachdem Filialisten wie Rewe im Schwanenmarkt, Penny neben C&A und Edeka im Forum Krefeld ihr Angebot vor allem in der Krefelder Innenstadt gestärkt hatten, verdichtet auch Lebensmitteldiscounter Lidl sein Supermarktnetz in der Seidenstadt. Als Standort hat sich der mit mehr als 12.000 Filialen weltweit größte Discounter den früheren Firmensitz des Reifenhändlers Premio an der Hafelsstraße ausgesucht. Eröffnung der neuen Filiale soll im Frühjahr des kommenden Jahres sein.