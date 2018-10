Krefeld: Lewerentzstraße an Frankenring und Hochschule soll neu gestaltet werden

Blick vom Frankenring in den Bereich der Lewerentzstraße, der nun umgestaltet und als Platz und multifunktionale Fläche etabliert werden soll. Foto: Lammertz, Thomas (lamm)

Krefeld Der westliche Abschluss der Lewerentzstraße am Frankenring soll neu gestaltet werden und mehr Aufenthaltsqualität bekommen. Der Fachbereich Design will das Areal für Installationen und Experimente nutzen.

Journalistin in der Lokalredaktion Krefeld

Hochschule und Innenstadt sollen mit Hilfe eines städtebaulichen Projekts dichter zusammenrücken: Für das unansehnliche tote Ende der Lewerentzstraße, das an den Frankenring grenzt, gibt es jetzt Pläne, die den Bereich aufwerten und ihm eine Aufenthaltsqualität geben sollen. Professor Nicolas Beucker hat den Entwurf in der jüngsten Sitzung der Bezirksvertretung West vorgestellt.

Glück im Unglück für das Areal war der Sturm Friederike im Januar, bei dem zwei große Plakatwände umgefallen waren. „Dahinter kam eine Grünfläche mit Bäumen zum Vorschein“, berichtet Beucker. Dort soll nun Rasen eingesät werden, so dass das Grün vom Frankenring hinein in die Lewerentzstraße fortgeführt wird. Die grüne Ecke soll mit Bordsteinen eingefasst werden, die gleichzeitig als informelle Sitzgelegenheit dienen können.

Die Hochschule selber will dazu beitragen, dass der Platz belebt wird. „Platzaneignung durch Experimente“ nennt der Professor das Konzept, bei dem mit wechselnden Design- und Kunstprojekten, Installationen oder Theater gearbeitet werden soll. „Wir wollen immer wieder neu überlegen, was an diesem Ort noch passieren kann“, sagt Beucker. Als Grundlage für das multifunktionelle Konzept soll ein Raster aus Bodenhülsen dienen, die Nutzungen unterschiedlichster Art — für Sonnenschirme, Tische, Bühnen, Sitzgruppen, Podeste oder Pfosten — möglich machen.