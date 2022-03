Streifzug durch die Nacht : So leuchtet Krefeld!

Krefeld Nachts werden Tankstellen zu Kunstwerken und Schaufenster zu Orten der Magie; auf den Straßen spiegeln sich Lichtspuren wie Kometenschweife: Unser Fotograf Thomas Lammertz folgte, inspiriert vom Gemälde „Nighthawks“ von Edward Hopper, den Spuren des Lichts in Krefeld bei Nacht.

Der Maler Edward Hopper hat uns gelehrt, dass die Nacht in der Stadt nicht nur die Freundin aller Halunken ist, sondern die wahre Geliebte des Licht. Sein berühmtes Gemälde Nighthawks, das vier Menschen nachts in einer Bar zeigt, erzählt auf den ersten Blick von Beziehungen zwischen Menschen, auf den zweiten Blick von der Sensation künstlichen Lichts. Die Interpretationen kreisen um die Frage, ob die Menschen einsam sind: Das Paar schaut sich nicht an, der Barkeeper späht seltsamerweise nach draußen – wohin, erschließt sich dem Betrachter nicht –, und der Mann, der mit dem Rücken zum Betrachter sitzt, bleibt ein Rätsel: Vielleicht schaut er sich die anderen Menschen genau an, vielleicht ist er ein Gast, der einfach nur einen Kaffee schlürft und gar nichts denkt, vielleicht ein Wahnsinniger, der gleich alle über den Haufen schießt. Hopper hat zu den Interpretationen seines Gemäldes einmal entnervt gesagt, das mit der Einsamkeit werde übertrieben. Dass Hoppers Figuren einsam sind, ist ja auch nur eine Vermutung angesichts der Nicht-Kommunikation, aber eine These, die sich nicht belegen lässt. Wer weiß denn, ob das Paar sich gleich küsst, der Barkeeper auf seine Liebste wartet und der geheimnisvolle Mann auf seinen besten Freund, um endlich mal wieder eine Nacht zu trinken und zu reden? Sicher ist nur dies: Die Situation ist unabsehbar, im nächsten Moment könnte alles passieren. Das künstliche Licht der Bar ist insofern trügerisch: Es beleuchtet die Welt und erhellt doch nichts. Das Licht, das sich wie ein scharfer Keil ins Bild schiebt, schafft keine Eindeutigkeit, keinen Sinn – nur Vieldeutigkeit; es stiftet so den Raum für unsere Erzählungen von uns selbst und unserer Welt. Das Paar könnte einsam sein oder glücklich. Der Barkeeper könnte auf jemanden warten oder ein Gespenst sehen. Der Mann, der uns den Rücken zukehrt, könnte glücklich oder traurig oder gleichgültig sein. Das Hopper-Paradox: Je heller es wird, desto unklarer wird der Sinn. Hopper hat die beleuchtete Stadt zum Abbild der Moderne gemacht: Wir leben mit Ungewissheiten, auch wenn wir in nie gekannter Helligkeit technischen Lichts leben.