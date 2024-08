Literatur in Krefeld Alle 20 Minuten ein Buch - beim Gartenfest im Literaturhaus war auch Unveröffentlichtes zu hören

Frank Schmitter veröffentlicht seit 1999 Lyrik und Prosa, darunter zwei Kriminalromane, die in Krefeld spielen. Er las unter anderem aus seinem zuletzt erschienenen Band „Das Licht am zweiten Morgen.“ Insgesamt fünf Bücher hat Ulrike Dömkes, die in Wachtendonk lebt, geschrieben, darunter den Mystery-Roman „Die Verschwundenen von Paris“, aus dem sie am Sonntag las. Und last, but not least erfreute der Schauspieler Ronny Tomiska, Ensemblemitglied und Konzertpädagoge beim Theater Krefeld-Mönchengladbach, die Leserschaft mit ausgewählten Passagen aus dem Monumentalroman „Das Büro“ von J. J. Voskuil.