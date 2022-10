Leroy Daniels mit DJ Tom im Elektro-Pop durchstarten : Krefelder erweckt Kleinstadtjungen zum Leben

Krefeld Mit seiner Band 12inch hat sich der Krefelder Musiker Michael Zell regional bereits einen Namen gemacht. Als Leroy Daniels will er nun mit DJ Tom und der neuen Single Smalltown Boy die Elektro-Pop-Szene aufmischen. Dabei werden sie von einem renommierten Produzenten unterstützt.

Den Feinschlif im Tonstudio erhielt die Krefelder Version des Welthits von Tony Catania der Smalltown Boy in ein aktuell zeitgemäßes Dancegewand, mit tanzbaren 124 BPM und eingängigen Grooves packte. BPM steht für Beats pro minuts – ein Standard für den Rhythmus in der elektronischen Tanzmusik (Techno). Der Musikproduzent verfügt über eine lange Erfahrung in der Branche. Er arbeitete mit Scatman John bei dessen Mega-Seller Ski-Ba-Bop-Ba-Dop-Bop zusammen, der sich mehr als 20 Millionen mal verkaufte. Ferner saß er unter anderem bei Tom Civic und Londonbeat an den Reglern des Mischpults. Die britische Band erreichte mit I’ve Been Thinking About You im Jahr 1990 fast in allen Ländern Platz eins der Charts. Jetzt kümmert er sich aus seinem Wohnort Florida bereits seit längerem um Leroy Daniels & DJ Tom. Mit den ersten Singles gelangen den beiden erste Erfolge in der Dance- und Alternative-Szene. Die vorherige Single Summer Feeling erreichte auf Anhieb Top Platzierungen in den bekannten deutschen DJ-Charts, und das dazugehörige Musikvideo wurde gut 16.000 Mal bei YouTube angeklickt. „Der aktuelle Song läuft noch sehr gut, besonders auch im Ausland, dazu bei Spotify und Deezer“, berichtete Leroy Daniels. „Wir wollen jetzt aber noch einen draufsetzen und den Erfolg weltweit weiter ausbauen, die Nachfrage ist da.“