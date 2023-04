Bildungsprogramm climb Lernferien erstmals für Grundschüler

Endlich Ferien – zahlreiche Krefelder Kinder und Jugendliche genießen aktuell die (Frei-)Zeit. Andere freuen sich auf Ferienangebote vor der Haustür. Aber auch Lernen in den Ferien ist wieder möglich. In den Osterferien finden an der Regenbogenschule in der Seidenstadt die climb-Lernferien statt, ein Bildungsprogramm für Krefelder Grundschulkinder. „Clever lernen, immer motiviert bleiben!“ – dafür steht der Name des Bildungsprogramms climb.