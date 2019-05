Leiter des Fachbereichs Umwelt und Verbraucherschutz : Fachbereichsleiter Bernhard Plenker verabschiedet

OB Frank Meyer verabschiedete den Fachbereichsleiter für Umwelt und Verbraucherschutz, Bernd Plenker. Foto: Stadt Krefeld

Krefeld In der grünen Umgebung im Krefelder Umweltzentrum hat Oberbürgermeister Frank Meyer den Fachbereichsleiter für Umwelt und Verbraucherschutz, Bernd Plenker, in den Ruhestand verabschiedet.

(RP) Am 31. Mai 2019 tritt Bernhard Plenker, Leiter des Fachbereichs Umwelt und Verbraucherschutz, in den Ruhestand. Offiziell verabschiedet hat ihn Oberbürgermeister Frank Meyer nun an einem Ort, der ihm sehr am Herzen liegt, nämlich im Umweltzentrum am Talring in Hüls. Insgesamt 25 Jahre arbeitete Bernhard Plenker im Bereich Umwelt und Naturschutz. Acht Jahre lang war er dann stellvertretender Leiter des Fachbereichs Umwelt bevor er nach der großen organisatorischen Veränderung der Verwaltung im Zusammenhang mit der Gründung des Kommunalbetriebs Krefeld im Oktober 2018 zum Leiter des neu strukturierten Fachbereichs Umwelt und Verbraucherschutz ernannt wurde.

Oberbürgermeister Frank Meyer erklärte in seiner Ansprache: „Bernd Plenker ist ein Kind der Krefelder Innenstadt. So lernt man die grünen Oasen, die hier durchaus vorhanden sind, zu schätzen und zu lieben“. Plenker sei inzwischen im Stadtteil Hüls zu Hause, die Umwelt habe in seinem Aktivitätenfeld stets eine wichtige Rolle eingenommen. Über die sportlichen Vorlieben des scheidenden Fachbereichsleiters schlug der Oberbürgermeister die Brücke zum Berufsleben: „Er ist ein Marathonläufer, also ein Mann für die Langstrecke, und aus Sicht der Krefelder Stadtverwaltung ist er ein Spätberufener. Es hat drei Berufsausbildungen und fast 20 Jahre nach der ersten Anstellung als Textildrucker bei der Verseidag gebraucht, damit Bernd Plenker sein berufliches Wunschziel erreicht“.