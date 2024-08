Leihgaben aus dem Textilmuseum Krefeld Der Nachlass von Johannes Itten ist in der Schweiz gefragt

Ein kurzärmeliges Sommerkleid aus beigefarbenem Seiden-Crêpe, bedruckt mit bunten Figuren und stilisierten Sonnenschirmen war im Jahr 1935 der letzte Schrei. Das Rot hat zwar inzwischen an Kraft eingebüßt, und was nach Jahrzehnten mintgrün wirkt, war im Original leuchtendes Türkis. Ein textiles Glanzstück ist es immer noch. Anneliese Schlösser hat es geschneidert und getragen. Ein Glücksfall für ein Museum ist das Kleid, weil einer der großen Bauhaus-Meister, Johannes Itten den Stoff designt hat. Anneliese Schlösser war seine Schülerin und spätere Ehefrau. Sie hatten sich in Krefeld kennengelernt, wo Itten ab 1932 die Preußische Fachschule für textile Flächenkunst leitete. Seinen Nachlass übergab Anneliese Itten an das Deutsche Textilmuseum.