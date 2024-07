Bewerbungen ans Kulturbüro Krefeld 42.500 Euro sind im Topf für Projekte der Freien Szene

Antragsberechtigt sind Einzelkünstlerinnen und -künstler aller Kunstsparten, Kulturinitiativen und kulturelle Veranstaltungsstätten. Voraussetzung ist, dass sich der Wohn- oder Arbeitssitz in Krefeld befindet und das künstlerische Projekt in und für Krefeld konzipiert und durchgeführt wird, so schreibt es das Regelwerk vor. Und: „Personen und Kulturvereine, die bereits eine institutionelle Förderung durch das Kulturbüro erhalten, sind nicht antragsberechtigt.“