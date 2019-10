Fäkalgerüche in den Umkleidekabinen : Erneut Legionellen – diesmal Sporthallen Horkesgath

Krefeld „Die Nutzung des Trinkwassers zum Duschen oder zum Auffüllen der Trinkflaschen ist untersagt“, so UWG-Ratsherr Drabben.

Der Krefelder Sport hat – nach den massiven Problemen im Badezentrum Bockum – einen neuen Legionellenfall: „Dieses Mal trifft es die beiden Sporthallen an der Schule Horkesgath. Bis auf weiteres können die Hallen zwar benutzt werden, aber die Nutzung des Trinkwassers zum Duschen oder zum Auffüllen der Trinkflaschen ist nun untersagt“, erklärt UWG-Ratsherr Andreas Drabben gegenüber unserer Redaktion. Der Politiker bemängelt schon länger den hygienischen Zustand der Sanitäranlagen in den beiden Hallen: „Hier kommt es immer wieder zu Fäkalgerüchen in den Umkleidekabinen und der Turnhalle. Wir als UWG haben die Verwaltung gebeten, hier mehrmals die Bodenabläufe zu wässern, da diese sicher austrocknen und der Geruchsverschluss dann nicht mehr gegeben ist. Leider war dieses bisher ohne Erfolg.“

Stadtsprecher Timo Bauermeister bestätigt den Vorfall. Zur Zeit läuft eine große Sanierungs- und Umbaumaßnahme im Rohrleitungssystem am Schulzentrum. Bei routinemäßigen Entnahmen im Trinkwassersystem sei am Montag an einer von fünf Proben Legionellen in einer geringen Konzentration nachgewiesen worden: „Ziel ist es, kurzfristig die Duschen mit endständigen Hygienefiltern zu sichern und die Duschen bis zum Wochenende wieder freizugeben.“