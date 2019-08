Heiligenhäuschen in Traar : Die Legende vom Rather Kapellchen

Krefeld Vor dem Denkmal-geschützten Heiligenhäuschen am Schmitthof soll im 18. Jahrhundert ein französischer Oberst einem Kreuz einen Arm abgeschlagen haben, danach mit dem Pferd gestürzt und zu Tode gekommen sein.

(RP) Legenden und Sagen wohnt meist ein Aspekt inne, der auf einer wahren Tatsache beruht: Zu Beginn der Franzosenzeit am Niederrhein um 1794 litten vor allem die Menschen auf dem Land unter Abgabenzahlungen an die Besatzer und der Einquartierung von Soldaten. Der Konflikt wurde noch verstärkt, dass die zumeist katholischen Niederrheiner auf antiklerikale Militärs trafen. Das mag auch der Grund sein, weshalb sich ausgerechnet eine Geschichte tief im Bewusstsein der Traarer verankerte und an die bis heute im „Rather Kapellchen“ erinnert wird. Darüber hinaus hat das Heiligenhäuschen im wahrsten Sinne eine eigene „bewegte“ Geschichte.

Französische Truppen besetzten zum Ende des 18. Jahrhundert auch das kurkölnische Gebiet, in dem sich das Haus Traar und Haus Rath befinden. Auf dem Weg nach Verberg soll ein Oberst an der Spitze eines Regiments voran geritten sein. „Hoch zu Ross, den Truppen schon voraus, sah der leichtfertige Reitersmann das kleine Heiligenhäuschen, das den Übermut in ihm entfachte, seinen Säbel zu ziehen und ohne sich besonders aus dem Sattel hochzurecken, dem Kreuz den einen Arm mit einem kühnen starken Hiebe abzuschlagen“, heißt es in der Überlieferung. Diese Untat schreckte jedoch sein Pferd dermaßen auf, dass es durchging, über einen großen Stein stolperte, den Oberst abwarf, der sich dabei mit seinem Säbel selbst eine tiefe Wunde beifügte. Als seine Soldaten bei ihm ankamen, lag er schon tot in seinem Blut: „So hatte sich das Schicksal schnell gerächt.“

Die kleine Kapelle an der Rather Straße ist nur eines von heute fast 20 solcher Heiligenhäuschen in Traar, die zum Teil erst in den vergangenen Jahrzehnten errichtet worden sind. Sie spiegeln die tiefverwurzelte und langjährige Frömmigkeit der mehrheitlich katholisch geprägten Bevölkerung wider. Das älteste dieser Häuschen soll jenes an der Rather Straße sein, in dem eine neugotische Marienfigur steht. Ob das bereits zur Franzosenzeit so war, in der Überlieferung wird lediglich ein Gemälde erwähnt. Diese Statue konnte jedenfalls vor der Zerstörung gerettet werden, als im September 1942 das Heiligenhäuschen bei einem Bombenangriff stark beschädigt wurde.