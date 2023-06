Politik entscheidet über künftige Veranstaltungshalle in Krefeld Neue, entscheidende Details zum Kesselhaus

Ein Marktschreier in eigener Sache ist Wolf Reinhard Leendertz nicht. Seine Argumente für den Neubau einer städtischen Veranstaltungshalle im und am denkmalgeschützten Kesselhaus auf dem Mies-van-der-Rohe-Campus trägt er sachlich und mit Bedacht vor. Zu wichtig für die Stadt ist ihm die Entscheidung des Rates in seiner Sitzung am Dienstag, 20. Juni, ob das mit 111 Millionen Euro veranschlagte Projekt eine politische Mehrheit findet, als dass er mit markigen Worten vorher noch Porzellan zerschlagen wollte.