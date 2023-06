Neue Veranstaltungshalle für 111 Millionen Euro Leendertz –„Kesselhaus ist Riesenchance für Krefeld“

Die Entscheidung für den Ausbau des Kesselhauses auf dem Mies-van-der-Rohe-Campus an der Girmesgath zu einer städtischen Veranstaltungshalle steht politisch auf der Kippe. Das weiß auch der Eigentümer und Projektentwickler Wolf Reinhard Leendertz: „Das wird eine knappe Sache.“ Ihn sorge, dass die Diskussion über Details etwas Wesentliches verdränge: die Jahrhundertchance für die Stadt Krefeld, etwas Identitätsstiftendes, Emotionales und Charakteristisches zu schaffen, das einerseits an Krefelds Historie als Seidenstadt anknüpfe und andererseits für den erfolgreichen Wandel in die Moderne stehe.