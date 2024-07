Große RP-Umfrage „Heimatliebe“ Krefeld – Lebensmittelhandel mit internationalem Flair

In der großen RP-Umfrage unter dem Motto „Heimatliebe“ bei der 15.000 unserer Leser aus der Region befragt wurden, wie sie die Lebensbedingungen bei Wohnen, Arbeiten, Einkaufen und Freizeit bewerten, erhielt der Lebensmittelhandel in Krefeld eine erfreulich gute Note: Sie lag bei 2,3 und damit gleichauf mit der Region. Die Einkaufslandschaft in Krefeld ist auch geprägt durch Spezialgeschäfte mit internationalen Angeboten – zu nennen sind Italien, Asien und türkische Geschäfte, die allesamt schon längst alle Küchen bereichern. Asia-Märkte punkten mit einer breiten Gewürzvielfalt, die japanische, vietnamesische, koreanische und indische Produkte umfasst. Wir stellen einige vor – die jüngste Neueröffnung ist ein Asia-Markt an der Königstraße in den Geschäftsräumen im Erdgeschoss der Tiefgarage.