Einzigartiges Modell : „Lebensluft“ – ein Krefeld Erfolgsmodell

Helios-Klinikgeschäftsführer Alexander Holubars, AOK-Vorstandsmitglied Matthias Mohrmann und Dr. Manuel Streuter, Chefarzt am Lungenzentrum, zogen nach drei Jahren des Projekts ,Lebensluft’ Bilanz. Foto: Lammertz, Thomas (lamm)

Krefeld Das Projekt von Helios-Klinik und AOK gibt langzeitbeatmeten Patienten die Perspektive auf ein Leben ohne Beatmungsgerät zurück: Fast 60 Prozent können nach verlängerter stationärer Therapie wieder eigenständig atmen.

Bis zu 30.000 Menschen werden in Deutschland dauerhaft künstlich beatmet – und die Zahl der Betroffenen, die nur schwer vom Beatmungsgerät zu entwöhnen sind, wächst. Um diesen Patienten eine Chance auf ein von der künstlichen Luftzufuhr unabhängiges Leben zu geben, haben das Helios-Klinikum und die AOK 2016 das in dieser Form im deutschen Gesundheitswesen einzigartige Projekt gestartet.

Von Beginn an steht dieses Modellprojekt auch Patienten anderer Krankenkassen offen. Bis Ende Juli 2019 wurden auf der Station Lebensluft insgesamt 145 Patienten behandelt, 87 Patienten konnten selbständig atmend ohne Geräteunterstützung nach Hause entlassen werden. Die Zahl der Betten für das Projekt ist vor vier Wochen von zehn auf 20 erhöht worden.

„,Es ermöglicht eine stationär verlängerte und intensive Therapie über den regulären Krankenhausaufenthalt hinaus“, erklärt Dr. Manuel Streuter, Chefarzt am Lungenzentrum und geistiger „Vater“ des Projekts. Und die Ergebnisse zeigen, dass es in mehrfacher Hinsicht lohnt, sich für eine hochwertige Versorgung einzusetzen und dabei neue, innovative Wege zu beschreiten, um Patienten zu mehr Lebensqualität zu verhelfen. Durch die Therapie im Krankenhaus konnte mehr als der Hälfte der Patienten das eigenständige Atmen wieder ermöglicht werden. „Es ist Medizin im Grenzbereich. Aber ohne ‚Lebensluft‘ wären diese Menschen wahrscheinlich ihr Leben lang auf eine künstliche Beatmung angewiesen gewesen“, so der Experte. „Der Weg dorthin ist vergleichbar mit einem Konditionstraining im Leistungssport. Im Durchschnitt benötigen wir acht bis zehn Wochen und erreichen für 55 bis 60 Prozent unserer Patienten eine vollständige Entwöhnung vom Beatmungsgerät. Die Beatmungstherapie ist heute zentraler Bestandteil der modernen Intensivmedizin und besondere therapeutische Herausforderung zugleich. Förderungswürdiges Ziel muss es sein, bei allen Patienten, besonders aber bei den langzeit-invasiv-beatmeten Patienten, eine endgültige Entwöhnung von der Beatmungsmaschine zu erreichen.“