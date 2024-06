Uerdingen Lebenshilfe Highlander – die Könige am Seil

Frank Langen, Initiator der Games und seit Herbst 2023 auch Vorsitzender des Vereins ‚Uerdinger Highlander‘ hat einen Sponsor für das Startgeld der ‚Lebenshilfe Highlander‘ gefunden und der Mannschaft die T-Shirts geschenkt. Das Trainingsgelände in Elfrath steht weiterhin einmal in der Woche zur Verfügung. Angelika Fehmer: „Unsere Highlander sind auch zu weiteren Wettkämpfen anderer Teams eingeladen. Und nächstes Jahr werden sie in einem Kilt antreten.“