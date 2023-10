Das Netz der Daseinsvorsorge soll erhalten bleiben Krefelder Lebenshilfe demonstriert vor dem Landtag

Für ein „Soziales Nordrhein-Westfalen“ haben etwa 25.000 Menschen vor dem Düsseldorfer Landtag friedlich demonstriert. Mit Bannern, Plakaten und Tausenden grüner Luftballons haben sie ihrem Protest Ausdruck verliehen: „Das Netz der Daseinsvorsorge soll erhalten bleiben“, fordert Christian Woltering, Vorsitzender der freien Wohlfahrtspflege. Aus Krefeld waren Angestellte der beiden Kindertagesstätten der Lebenshilfe in Düsseldorf. Die Kita Bischofstraße hatte einen Notbetrieb eingerichtet und sich mit neun Mitarbeitenden an der Aktion „Bleib Sozial“ beteiligt. Die Kita Regenbogenland blieb komplett geschlossen: „Die Eltern zeigen großes Verständnis und haben uns unterstützt“, sagt Kitaleiterin Stefanie Kaczikowski, „so konnten wir mit 16 Mitarbeitenden zum Landtag fahren.“ Zur Vorbereitung hatte das Team Plakate gebastelt. „Hätten wir Geld für Kleister, würden wir uns an den Landtag kleben“ oder „Viel geredet ohne Taten“ hieß es darauf.