Krefeld : DLRG warnt: Lebensgefahr beim Baden am Krefelder Rheinufer

Krefeld 100 Meter oberhalb und unterhalb des Hafens gilt absolutes Badeverbot. Auch an Brücken, Schiffs- und Fährladestellen, Schleusen, Vorhäfen, Umschlagstellen und Werften darf auf keinen Fall geschwommen werden.

Am vergangenen Wochenende hatte es einen tödlichen Badeunfall von Mutter und Sohn im Rhein in Hessen gegeben. Am Samstagabend war der fünfjährige Junge beim Baden in dem Fluss ertrunken. Bei dem Versuch, das Kind zu retten, starb auch seine Mutter. Laut Deutscher Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) waren beide von der Strömung mitgerissen worden. Auch die DLRG rief dazu auf, nicht im Rhein zu schwimmen. Vorbeifahrende Schiffe erzeugten einen kräftigen Sog, hieß es in einer Mitteilung. Zudem bildeten sich an den Steinaufschüttungen im Rhein strudelartige Strömungen. Es bestehe keine Chance, gegen die Strömung anzuschwimmen, sobald eine scheinbar geschützte Bucht verlassen werde.