Hingucker in Krefeld Stimmungsvolles Leuchten auf dem Elfrather-See

Der Blick auf den Elfrather See lädt zum Träumen ein. In der einsetzenden Dämmerung sind Tausende von Lichtpunkten auf dem Wasser zu sehen. Um die Masten von Segelbooten ranken sich Lichterketten. Teilweise sind sogar ganze Segel der Jollen beleuchtet, was bei den bunten Materialien ganz besonders intensiv wirkt. In weiteren Ruder- und Paddelbooten als auch in den motorisierten Begleitbooten stehen die unterschiedlichsten Laternen und blinkenden Leuchtmittel, oftmals auch farbig strahlend, und werfen ihren Schein über das Wasser. Sogar Stand Up-Paddler sind zu sehen, die auf ihren Brettern balancierend vorsichtig Lichter über den See fahren. Zahlreiche Zuschauer genießen den Anblick vom Ufer aus. Das Laternen-Segeln an diesem Freitag Abend ist ein Erfolg.