Wirtschaft in Krefeld : Lanxess stellt veganes Reifen-Additiv her

Foto: Lanxess

Krefeld Der Anteil an nachwachsenden Rohstoffen in Aktiplast PP-veg liegt laut Lanxess bei rund 90 Prozent, so dass der Fußabdruck für Kohlendioxid reduziert werden kann.

Der Spezialchemiekonzern Lanxess mit Niederlassung in Krefeld will nachhaltiger produzieren und bis zum Jahr 2040 klimaneutral werden. Mit einer veganen Variante eines Reifen-Zuschlagstoffes (Additiv) schlägt der Lanxess-Geschäftsbereich Rhein Chemie mit Produktionsstandorten im Krefelder Stadtteil Uerdingen, in Mannheim und Leverkusen diesen Weg auch in der Praxis ein.

Lanxess hat nach eigenen Angaben seine Produktpalette der Reifen-Additive um eine vegane Variante auf pflanzlicher Rohstoffbasis mit dem Namen „Aktiplast PP-veg“ erweitert. Dieser Zuschlagstoff wird bei der Herstellung von Reifen sowie technischen Gummiartikeln aller Art eingesetzt. Mit dem veganen Additiv ermöglicht Lanxess Kautschukverarbeitern, ihre CO 2 -Bilanz zu verbessern. Großes Interesse an dem Reifen-Zuschlagstoff habe bereits ein internationaler Reifenhersteller aus Europa bekundet, teilte das Unternehmen mit.

Im Unterschied zum herkömmlichen Produkt werde Aktiplast PP-veg nur aus pflanzlichen und nicht aus tierischen Ölen hergestellt. Der Anteil an nachwachsenden Rohstoffen in Aktiplast PP-veg liege bei rund 90 Prozent, so dass der CO 2 -Fußabdruck deutlich reduziert werde, betonte ein Unternehmenssprecher.

Die Lanxess AG sei ein führender Spezialchemie-Konzern, der 2018 einen Umsatz von 7,2 Milliarden Euro erzielt und rund 15.500 Mitarbeiter in 33 Ländern beschäftigt habe. Das Unternehmen sei derzeit an 58 Produktionsstandorten weltweit präsent, so ein Sprecher.

(sti )