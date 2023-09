Nach den schlechten Nachrichten Lanxess investiert doch noch in Uerdingen

Krefeld · Die Lage der chemischen Industrie in Deutschland ist wegen der hohen Energiepreise angespannt. Das hat negative Folgen für den Standort Krefeld. Lanxess investiert jetzt in der Krise in eine neue Produktionsanlage.

09.09.2023, 05:30 Uhr

Die Lanxess AG hat im Chempark Uerdingen eine neue Abfüllanlage für das flüssige Kaltentkeimungsmittel für die Getränkeindustrie in Betrieb genommen. Foto: Lanxess

Die Nachrichten aus der Konzernzentrale der Lanxess AG in der jüngeren Vergangenheit versprechen für den Standort Krefeld wenig Gutes: Vor einem Monat kündigte der Spezialchemie-Produzent an, mit großer Wahrscheinlichkeit zwei energieintensive Betriebe im Chempark Uerdingen schließen beziehungsweise verkaufen zu wollen. Betroffen wären mehr als 110 Mitarbeiter.