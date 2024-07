Chemie-Konzern macht einen großen Gewinnsprung Lanxess hat noch keinen Käufer für die Chromdioxid-Sparte in Uerdingen gefunden

„Das Ergebnis des zweiten Quartals war geprägt durch höhere Auslastungsraten nach dem im Vorjahr starken, beabsichtigten Lagerabbau. Ein weiterer Beitrag resultierte aus der erfolgreichen Implementierung des Sparprogramms“, heißt es weiter. „Wir profitieren davon, dass wir in den letzten Monaten konsequent unsere Kostenstrukturen angepasst haben und effizienter geworden sind“, betonte Zachert. „Wo immer die Nachfrage weiter anziehen sollte, sind wir in einer deutlich besseren Position, um davon zu profitieren. Obwohl wir noch keine Anzeichen für eine breite Markterholung sehen, sind wir zuversichtlich, dass wir unser Portfolio in den letzten Jahren erfolgreich gestärkt und in Richtung Nachhaltigkeit und Marktführerschaft ausgerichtet haben.“ Im Vergleich zum Vorjahresquartal seien die Volumina in einigen Kundenindustrien weiter leicht angestiegen, während die agrochemische Industrie kontinuierlich schwach geblieben sei und die schwierigen Marktkonditionen in der Baubranche andauerten.