Samstag, 13. Mai, in Krefeld „Lange Nacht des Klimaschutzes“ mit Fest vor dem KWM

Neben dem festen Programmangebot gibt es an diesem Samstag weitere Aktionen: Bereits um 16 Uhr starten Fahrradtouren im Schönwasserpark unter den Platanen am Haus Schönwasser. Gemeinsam mit dem Verein Anstoß werden für die Radtour „Saatbälle“ eingepackt und unterwegs verteilt. Vielfältigeres Grün kommt so in die Stadt. Die „Abwurf-Orte“ können in einer Karte markiert in den Sozialen Medien unter dem Hashtag #Krefeld650 verbreitet werden. Mit dem Rad geht es dann über die Promenade als zentrale Achse der Nahmobilität ins Hardenbergviertel. Dort können die Teilnehmenden erleben, wie sich auf einem Platz an der Dießemer Straße/Ecke Seidenstraße öffentlicher Raum sozial-ökologisch in kurzer Zeit bereits verändert hat.