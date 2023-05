Information und Geselligkeit in Krefeld „Lange Nacht des Klimaschutzes“ im Stadtbad

Es ist ein interessantes Paket mit zahlreichen Überraschungen: Zur „Langen Nacht des Klimaschutzes“ lädt die Stabsstelle Klimaschutz und Nachhaltigkeit alle Bürger für kommenden Samstag, 13. Mai, ab 17 Uhr auf das historische Stadtbad-Areal an der Neusser Straße in die Krefelder Innenstadt ein. Der Wetterprognose wegen wird die Veranstaltung dahin verschoben, nachdem zuvor der Joseph-Beuys-Platz als Standort vorgesehen war. Der Eingang zum Stadtbad-Areal befindet sich an der Gerberstraße 55 (buntes Tor). Der Eintritt zur Langen Nacht des Klimaschutzes unter dem Titel „ÜberNacht23“ ist frei.