Hohe Auszeichnung für einen verdienten Karnevalisten Landtag ehrt Helmut Hannappel für Verdienste im Karneval mit Orden

Einige Ehrungen seien beispielhaft erwähnt: die Verdienstnadel des Comitées Crefelder Carneval (CCC) in Bronze, in Silber-Gold und in Gold mit Brillanten, den großen Verdienstorden des CCC, den LRK Verdienstorden in Silber und Gold und auch den BDK Verdienstorden in Silber und Gold. Er ist Ehrenmitglied der GKG Mösche Männekes, der KG Verberg, der KG Närrische Gartenzwerge und der Leibgarde der Prinzessin der Stadt Krefeld. Außerdem ist er Ehrenpräsident der KAJUJA Krefeld, und wurde in 2018 zum Ehrenvorstandsmitglied des CCC ernannt. „Helmut Hannappel steht seinen Nachfolgern weiterhin mit Rat und Tat zur Seite. Er hat den Krefelder Karneval mehr als nur geprägt“, heißt es.