Bestmögliche Versorgung für ältere Krefelder : Land unterstützt Kliniken mit rund 6,8 Millionen Euro

„Ich freue mich sehr, dass wir mit der Förderung die Versorgung der älteren Patientinnen und Patienten weiter verbessern können. Betagte und hochbetagte Menschen sollen in Krefeld die bestmögliche Versorgung erhalten“, betont NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann. Foto: MAGS NRW/DUB UNTERNEHMER-Magazin

Krefeld Die Förderung ermöglicht den Bau einer geriatrischen Station im Helios Cäcilien-Hospital Hüls und den Umbau zweier Stationen im Alexianer Krankenhaus in Krefeld.

Nordrhein-Westfalens Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann hat im Rahmen des Investitionsprogramms Krankenhaus-Einzelförderung Förderbescheide in Höhe von rund vier Millionen Euro an das Helios Cäcilien-Hospital Hüls und über rund 2,8 Millionen Euro an das Alexianer Krankenhaus in Krefeld übergeben. Das Geld ermöglicht den Bau einer geriatrischen Station im Cäcilien-Hospital und den Umbau zweier Stationen im Alexianer Krankenhaus. „Ich freue mich sehr, dass wir mit der Förderung die Versorgung der älteren Patientinnen und Patienten weiter verbessern können. Betagte und hochbetagte Menschen sollen in Krefeld die bestmögliche Versorgung erhalten“, betont Laumann.

Die Alexianer Krefeld GmbH bietet integrierte Angebote der Altersmedizin, die sich am Bedarf des älteren Menschen und den innovativen Möglichkeiten der Unterstützung und Behandlung orientieren. Ein Alleinstellungsmerkmal in der Region stellt dabei die Verbindung moderner Konzepte der psychischen Alterserkrankungen im Kontext körperlicher Erkrankungen dar. Hier arbeiten Experten mit überregionaler Reputation eng zusammen, in der Gerontopsychiatrie, Geriatrie, im Zentrum für Altersmedizin und im Zentrum für Alterstraumatologie. „Dadurch können wir modernste Konzepte realisieren, für ein möglichst selbstbestimmtes Leben unserer Patientinnen und Patienten“, erklärt Dr. Ralf Paland, Regionalgeschäftsführer der Alexianer Krefeld GmbH.