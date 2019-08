Serie: Was macht eigentlich.... : Was macht eigentlich ... Ailton?

Krefeld SERIE Er war die wohl spektakulärste Verpflichtung des KFC Uerdingen in der Ära des Präsidenten Lakis: Der ehemalige Bundesliga-Torschützenkönig Ailton kam 2009 zum KFC Uerdingen. Inzwischen hat er seine Karriere beendet und lebt in den USA auf einer Ranch.

Sind wir mal ehrlich: Rein sportlich hat das Gastspiel des Ailton Goncalves da Silva beim KFC Uerdingen nichts gebracht. Dafür aber war es verdammt unterhaltsam. 13 Mal lief der Brasilianer für die Uerdinger in der Liga auf, schoss dabei vier Tore. Im Krefelder Rosenmontagszug fuhr er auf dem Wagen mit, bei Stefans Raabs Autoball-WM vertrat er sein Heimatland, und bei der Wok-Weltmeisterschaft von Stefan Raab schaffte er das Kunststück, als einziger der Teilnehmer nicht mit der Reisschüssel bis ins Ziel zu kommen – was selbst XXL-Manager Reiner Calmund gelang. Später ging es noch in den RTL-Dschungel, er machte Werbung für einen Energy-Drink und war auch sonst in diversen Werbeclips für einen Discounter und für Grillwürstchen im Fernsehen präsent.

Mittlerweile ist es ruhig geworden um ihn, aber: „Es läuft soweit ganz gut, und ich bin glücklich“, erzählt der seit ein paar Tagen 46-Jährige. Gemeinsam mit seiner Frau Rosalie und den Kindern Maria, Alexandra und Ailton Jr. lebt er inzwischen in Dallas in Texas/USA. „Unsere Kinder gehen hier zur Schule, meine Frau betreibt ein Kosmetikunternehmen.“ Nach Deutschland hat er noch Kontakt, vereinzelt auch zu ehemaligen Mitarbeitern des KFC Uerdingen – zu Lutz Spendig etwa, der seinerzeit Geschäftsführer der Uerdinger war und heute als Unternehmer (“Kletterletter“ produziert Möbel für Katzen, bekannt aus der TV-Show „Höhle der Löwen“) das Geld für seine Brötchen verdient.

Info Ailton in Uerdingen Foto: Schaulandt Erster Kontakt: 18. Oktober 2009 Vertragsunterschrift: 2. Dezember 2009 Erster Einsatz: am 24. Februar 2010 gegen den Wuppertaler SV II (Endstand 1:1) Letzter Einsatz: am 12. Juli 2010 beim 1:6 im Testspiel gegen den Bundesligisten Werder Bremen auf Norderney Einsätze in der Liga insg.: 13 Tore: 4 Gelbe Karten: 2 Comeback beim KFC: beim Legendenturnier am 7. Januar 2017

Abgeschworen hat er dem Fußball freilich nicht. Die Bundesliga verfolgt er weiterhin, manches Spiel, vor allem die seiner großen Liebe Werder Bremen, verfolgt er live. „Die Spiele laufen in den Staaten ja frühmorgens, aber ich stelle mir meinen Wecker“, sagt er und lacht. Ansonsten gehört ihm eine Firma in Brasilien, die sich mit dem Bau und der Renovierung kleinerer Häuser befasst, um die er sich kümmert. Und natürlich um seine Ranch, den Rodeopark Parque de Vaquejada Aderaldo Gonçalves in seiner Geburtsstadt Mogeiro im nordostbrasilianischen Bundesstaat Paraíba.

Gut zehn Jahre ist es her, als der damalige Präsident des KFC, Agissilaos Kourkoudialos, der sich selbst aufgrund seines für deutsche Zungen schwierigen Nachnamens nur kurz „Lakis“ nannte, erstmals mit dem Autor dieser Zeilen über eine mögliche Verpflichtung des einstiges Bundesliga-Torschützenkönigs gesprochen hatte. Es klang wie ein Hirngespinst, aber Lakis sagte nur: „Lass mich mal versuchen“. Und im Dezember 2009 war es tatsächlich soweit: Unter mächtigem Medienrauschen kam der damals 36-Jährige, dem sie in seinen Glanzzeiten den Spitznamen Kugelblitz verpasst hatten, in die Grotenburg. Zwar rein optisch mehr Kugel als Blitz, aber dennoch als großer Hoffnungsträger: Ailton sollte den KFC in die Oberliga schießen. Mehr als 20 Tore hatte er bei seiner Antrittsrede versprochen, am Ende standen vier Stück zu Buche, und Ailton wechselte bereits im darauffolgenden Sommer zum FC Oberneuland. Von dort ging es ein Jahr später nach Brasilien zu Rio Branco und von dort aus wiederum zurück nach Deutschland, zu Hassia Bingen, wo er in acht Spielen sechs Treffer erzielte.

