Löscharbeiten bis in die Nacht : Lagerhalle in Krefeld in Flammen

Foto: Samla Fotoagentur/samla.de 11 Bilder Lagerhalle in Krefeld steht in Flammen

Krefeld Am späten Mittwochabend ist in einer Lagerhalle in Krefeld ein Feuer ausgebrochen. Die Hälfte der Halle stand in Flammen, die Löscharbeiten dauerten bis in die Nacht an.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Wie die Feuerwehr mitteilte, brach das Feuer gegen 21.43 Uhr an einer Gewerbehalle auf der Adolf-Dembach-Straße aus. Die etwa 600 Quadratmeter große Halle, in der sich unter anderem auch Autoteile befinden, stand zur Hälfte im Vollbrand. Erschwerend für die Einsatzkräfte kam hinzu, dass die Dachfläche teilweise mit einer Solaranlagen ausgestattet war.

Laut Feuerwehr konnte der Brand trotzdem zügig eingedämmt werden, die Nachlöscharbeiten dauerten jedoch bis in die Nacht. Bei dem Brand wurde niemand verletzt. Die Kriminalpolizei hat bereits die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

(skr)