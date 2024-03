Unterstützung bis zum dritten Lebensjahr Krefeld lässt junge Familien nicht allein

Sandra Salehin hat Soziale Arbeit studiert. Die 37-jährige Krefelderin hat nach ihrem Abschluss zunächst in der Betreuung unbegleiteter minderjähriger Ausländer (UMA) und in der stationären Jugendhilfe gearbeitet, bevor sie für viereinhalb Jahre in der Suchtprävention tätig war. Die Praxisnähe aus ihren vorigen Jobs hat sie mitgenommen in ihre Aufgabe als Netzwerkkoordinatorin. „Mir ist es ein großes Anliegen, bei den Projekten und Trägern vor Ort zu sein. Schließlich muss ich wissen, was ich vermittle“, sagt sie. Aber auch der theoretische Kern ihres immer noch neuen Jobs bereitet ihr Spaß. „Die konzeptionelle Arbeit gepaart mit der Verantwortung und dem nötigen Weitblick ist sehr spannend. Jeder Tag ist anders und vielseitig“, sagt Salehin.