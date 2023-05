Frühjahrskirmes und ein volles Programm in der City Drei Märkte und verkaufsoffener Sonntag - Krefeld lockt mit einem Superwochenende

Die Märkte für Genießer eröffnen bereits am Donnerstag, 4. Mai, 10 Uhr. Sie finden statt am Schwanenbrunnen und auf dem Evangelischen Kirchplatz sowie rund um das Behnischhaus. In verschiedenen Foodtrucks werden unter anderem Crêpes, Waffeln, Eis und Suppen angeboten. In einem umgerüsteten „Event-Bully“ gibt es hausgemachte Currywurst. Die Bäckerinnung baut einen Stand auf, an dem live gebacken wird und Kunden das Jubiläumsbrot mit dem „650 Jahre“-Logo kaufen können.