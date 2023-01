Kunst in Krefeld KWM-Besucher werden Teil der Kunst

Shannon Bool hat in Vancouver, New York und Frankfurt am Main studiert. Sie ist seit dem Jahr 2017 Professorin an der Kunsthochschule Mainz,sie lebt in Berlin. Ihre Werke befinden sich in nationalen wie internationalen Sammlungen. In ihren Werken behandelt die aus Kanada stammende Künstlerin Motive aus Alltagskultur, Modedesign und Architektur. Für die Ausstellung hat sie eine Art Interieur aus drei Teilen geschaffen: Einen großformatigen Jacquard-Wandteppich, eine Marmorbank sowie zwei alten Gaslaternen nachempfundene Glaslampen. Shannon Bools Annäherung an Otto Eckmann versetzt seine Werke in eine zeitgenössische Bildsprache.