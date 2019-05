Kurz vor der Zwangsversteigerung : City Prestige kauft Schrottimmobilien

Das alte Lagerhaus im Innenhof der Lindenstraße 7, in dem die Gastronomie Kosmopolit untergebracht ist, ist verkauft. Foto: Norbert Stirken

Krefeld Die Schrottimmobilien an der Lindenstraße haben in der Vergangenheit wiederholt für Gesprächsstoff gesorgt. Die Stadt musste Passanten vor den einsturzgefährdeten Objekten schützen. Nun hat die Erbengemeinschaft kurz vor der anberaumten Zwangsversteigerung den Komplex verkauft.

In der Krefelder Südstadt an der Lindenstraße wird ein neues Kapitel aufgeschlagen: Die seit gut 20 Jahren leer stehenden Schrottimmobilien haben einen neuen Eigentümer. Das gilt auch für das noch gut erhaltene alte Lagerhaus im Innenhof, in dem Vera Goossens die beliebte Gastronomie Kosmopolit mit Biergarten betreibt. Die City Prestige GmbH aus Essen habe die Anteile der Erbengemeinschaft übernommen. Eine Eintragung der neuen Eigentümer ins Grundbuch sei noch nicht erfolgt, erklärte ein Sprecher der City Prestige GmbH auf Anfrage unserer Redaktion. Der Eigentümerwechsel sei der Stadtverwaltung mitgeteilt worden, bestätigte auch Stadtsprecher Timo Bauermeister die veränderten Besitzverhältnisse.

Anträge oder Bauvoranfrage lägen der Behörde aktuell nicht vor, berichtete der Stadtsprecher. Laut City Prestige werde sich die Gesellschaft mit der Erarbeitung eines Konzepts für das Objekt in Ruhe befassen. Immerhin liege der Notartermin erst wenige Tage zurück. Zwei Jahre hätten die Verhandlungen gedauert. Kurz vor dem anberaumten Termin für die Zwangsversteigerung zur Auflösung der Erbengemeinschaft kam das Immobilieninvestmentunternehmen City Prestige GmbH aus Essen zum Zug und sicherte sich den gesamten Komplex. Zum Preis machten der Käufer keine Angaben.

Info Zustand der Gebäude ist laut Gutachter desaströs Das vom Amtsgericht Krefeld bestellte Gutachten über den Zustand und den Wert der Immobilien an der Lindenstraße in der Südstadt ließ keine Zweifel an der Bausubstanz: „Bei dem Zustand dieser Baulichkeiten wird jeder wirtschaftlich denkende, durchschnittlich handelnde Marktteilnehmer den Häusern keinen Wert mehr zumessen und für eine Folgenutzung von einem Abriss und einem anschließenden Neubau ausgehen“, schreibt der Sachverständige.

Weil die Objekte sich in guter Lage befinden, setzt der vom Gericht bestellte Gutachter für die Versteigerung den Grundstückswert nach der Bodenrichtwerttabelle mit 620 Euro pro Quadratmeter an. Um zu marktgerechten Preisen zu gelangen, zog er davon die Abriss und die Entsorgungskosten für das Baumaterial ab. Für die Immobilie Lindenstraße 7 kommt er auf einen Wert von 700.000 Euro. 133.600 Euro entfallen auf das straßenseitig gelegene Objekt auf 381 Quadratmetern. Das alte Lagerhaus mit dem Lokal Kosmopolit schlägt mit 566.400 Euro zu Buche. Das Grundstück ist 772 Quadratmeter groß. Hinzu kam der Verkehrswert für das 1889 erbauten Gebäude an der Lindenstraße 5 in Höhe von 32.500 Euro festgesetzt.

Die Stadt schien sogar bereit, bis zu einer Höhe von zwei Millionen Euro in der Zwangsversteigerung mitbieten zu wollen. Oberbürgermeister Frank Meyer nahm davon Abstand, nachdem unserer Redaktion über das Vorhaben berichtet hatte.

Wie sich die neue Situation auf die Gaststätte Kosmopolit auswirkt ist unterdessen noch nicht abzusehen. „Bereits vor Weihnachten waren die Investoren hier und haben die Absicht bekundet, alles zu kaufen. Allerdings hat sich das alles aufgrund der Situation mit sechs Erben lange hingezogen“, erzählt Vera Goossens, die Betreiberin. Plötzlich sei dann alles ganz schnell gegangen. „Noch am Dienstag, am Tag des Kaufes, waren sie wieder hier und haben sich als neue Verpächter vorgestellt“, erzählt Goosens, die auch sagt, die Investoren hätten durchblicken lassen, dass die Möglichkeit bestünde, das Gebäude mit der Gaststätte getrennt weiter zu verkaufen.

„Bisher hängen wir aber etwas in der Luft. Wir wissen nicht, welche Pläne sie haben, welchen Preis sie für einen eventuellen Weiterverkauf verlangen wollen oder überhaupt nur, wohin wir am 1. Mai die Pacht überweisen sollen“, fügt Goossens Sohn und Geschäftsführer Emad hinzu. Er stellt aber klar: „Wir warten jetzt erst einmal ab. In erster Linie ist uns an einer guten Zusammenarbeit mit unseren Verpächtern gelegen. Wir hoffen natürlich, dass sich bald die ganze Situation bessert und an den Gebäuden an der Straße etwas getan wird.“

Pikant auch: Die erste Kontaktaufnahme vor Weihnachten sei von Eckhard Lüdecke initiiert worden. „Er stellte sich bei uns als Repräsentant der Firma City Prestige GmbH vor“, sagt Vera Goossens. Lüdecke war früher Innenstadtkoordinator in Krefeld und 2017 in Ruhestand gegangen.