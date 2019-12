Fit durch die Schule : Die Kurt-Tucholsky-Gesamtschule bringt Schüler in Bewegung

Die Kurt-Tucholsky-Gesamtschule bringt Schüler in Bewegung

Krefeld Die Kurt-Tucholsky-Gesamtschule (KTG) ist ab sofort auch offiziell eine bewegungsfreudige Schule. In Kooperation mit der AOK Rheinland und dem Landesministerium für Schule und Bildung engagiert sich das KTG-Team zwei Jahre lang im Projekt „Fit durch Schule“. Wir sprachen darüber mit Schulleiter Michael Schütz.

Warum ist Bewegung ein so wichtiges Thema für Schule?

Was kann Schule tun, um Schüler in Bewegung zu bringen?

Schütz Neben dem regulären Sportunterricht können Sport-AGs und Angebote für die Pausen vorgehalten werden, an unserer Schule auch durch ältere Schülerinnen und Schüler, die als Sporthelfer ausgebildet wurden. Darüber hinaus können im Rahmen von Kooperationen Sportvereine in die Schulen kommen und in Ganztagsangeboten solche Kinder animieren, die von allein oder mangels Unterstützung durch das Elternhaus nicht den Weg zum Vereinssport finden.