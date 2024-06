Neubau an der Viersener Straße in Krefeld Moschee-Kuppel soll sechs Meter höher werden

In der Stadt werden zurzeit zwei Moscheen gebaut: die Fatih-Moschee auf dem Dreiecksgrundstück an den Bahngleisen im Bereich Gladbacher Straße / Deutscher Ring und 200 Meter entfernt die Merkez-Moschee an der Viersener Straße. Von der Merkez-Moschee sind bislang nur die Fundamente gegossen. Nun gibt es den Wunsch der Gemeinde, die Kuppel höher zu bauen als bislang geplant: Sie soll nun 19,80 Meter statt 14,27 Meter hoch werden – eine Erhöhung um 5,53 Meter. Dagegen regt sich politischer Widerstand: Die FDP im Rat lehnt das Ansinnen ab. „Ausnahmeregelungen können kontraproduktiv wirken", so FDP-Fraktionschef Joachim Heitmann.