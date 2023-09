Performance in Krefeld Ergebnis eines Kunstprojekts - In der City fehlen Sitzplätze

Kunst kann polarisieren. Es war Ulrich Helbig und den Schülerinnen und Schülern der 11. Klasse an der Waldorfschule vollkommen bewusst, dass sich sicher manche Leute an ihrer Aktion stoßen würden: Bei „Krefeld pur“ haben sie „50 + 1 Stuhl“ mitten auf der Hochstraße aufgestellt. Die Stühle sollten - in geometrischer Formation - eine Barriere bilden, ein Störfeld für die Flanierenden. „Die sollten für einen Moment innehalten in ihren Plänen vom Einkaufen oder Schaufenster ansehen“, so Helbig.