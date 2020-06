Kultur in Krefeld : „Kunst-Impuls“ ist auch im Juli ein digitales Museums-Erlebnis

Krefeld Einen Kulturabend im Wohnzimmer erleben? Mit „Kunst-Impuls“ ist ein virtueller Besuch möglich: Zum zweiten Mal wird am 2. Juli live aus dem Krefelder Kaiser-Wilhelm-Museum gesendet.

Kunst- und Kulturschaffende hatten es während der Corona-Krise nicht leicht. Museen und Galerien blieben lange Zeit geschlossen, doch dadurch haben sie sich verstärkt dem Netz geöffnet. So auch die Kunstmuseen in Krefeld. „Es war zwar eine große Herausforderung, der wir uns stellen mussten, aber dadurch haben wir ganz neue und interessante Wege gefunden digital unser Publikum zu erreichen“, sagt Thomas Janzen, Kunstvermittler der Kunstmuseen Krefeld. Auch die Veranstaltungsreihe Kunst-Impuls – die bereits im Mai ihre digitale Premiere hatte – wird ein zweites Mal online gehen.

Das Motto „Collection in Action“ ist Programm: Neben den neuen Präsentationen „Sammlung in Bewegung“ und „Stay Home/ Mail Art!“ bildet das Kresch-Theater „eine wichtige Säule“, erklärt Janzen. Es gibt ein interaktives Theaterformat mit Quiz zur Sammlungsschau. Zuschauer können beispielsweise über Facebook dem Improvisationstheater Kresch Stichworte durchgeben, die im Spiel direkt und live umgesetzt werden. „Wir möchten eine Brücke zwischen dem Digitalen und den Besuchern schaffen“, sagt Museumsleiterin Katia Baudin und bedankt sich bei der Sparkasse und den SWK, durch deren Unterstützung „ein lebendiges Format“ entstanden sei. Darüber hinaus wird am Veranstaltungsabend die Krefelder Porzellanmalerin Anja Dolezalek-Watson einen Einblick in das Porzellan des Biedermeiers geben und erklären, wie Miniaturmalereien und Ornamente auf das Geschirr gelangen. Auch Rätselaufgaben, die erst später vor Ort im Museum gelöst werden können, wird es geben. Das soll zu einem ‚realen’ Museumsbesuch anregen. Denn auch wenn das Digitale das Interesse an Kunst und Kultur unterstützt sei es kein Ersatz, erklärt Baudin. Beim Quiz gibt es zudem Preise zu gewinnen.