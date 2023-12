Donnerstag, 7. Dezember, in Krefeld Kunstmuseen und Hochschule starten geben Kunst-Impulse

Sängerin Felicitas Breest nimmt an diesem Abend das Publikum um 19 und 20 Uhr im Thorn-Prikker-Saal mit auf eine musikalische Zeitreise ins frühe 20. Jahrhundert. Sie hat Lieder des deutsch-amerikanischen Komponisten Kurt Weill im Gepäck. Als Sängerin hat Breest ihre Heimat in der klassischen Musik gefunden. Da gilt ihre besondere Liebe dem Liedgesang. So konzipierte sie in den vergangenen Jahren Programme, in denen sie sich durch Gesang in Kombination mit Texten und Darstellung einer Thematik annimmt.