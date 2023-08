„Transurban Summer School“ Warum Künstler auf dem Westwall Asphalt aufbrechen dürfen

Es beginnt mit einem Missverständnis: Wenn man Westwall und „Transurban Summer School 2023“ in Zusammenarbeit mit den Freischwimmern hört, denkt man an ein städtebauliches Seminar über die Transformation öffentlichen Raums, an dessen Ende der 150. Entwurf zur Umgestaltung des Westwalls steht. Ein Irrtum. Es geht um eine ganz neue Kunstform, die vieles verbindet: wissenschaftliche Analyse, Handeln, soziale Erfahrungen, neue Gefühle, praktische Arbeit. Es fällt schwer, den Hebel im Kopf umzulegen: Nein, du siehst keine Stadtplanungs-AG mit hohem Werkelfaktor, du siehst Kunst in einem Stück Straße, angesiedelt zwischen Performance, bildender Kunst und der „sozialen Plastik“ von Joseph Beuys – samt seinem Zuspruch, dass jeder ein Künstler und Teil eines Kunstwerks sein kann.