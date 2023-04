Ausstellung startet am Sonntag Vrouwenzimmer aus den Wohnstuben

Die Mona Lisa im Pariser Louvre ist wohl das bekannteste Bild einer Frau in der Kunstwelt. „Uns faszinierte schon seit Längerem, dass wir, wann immer wir zu Besuch bei Freunden und Bekannten, aber auch in Museen waren, stets Darstellung von Frauen zu sehen bekamen“, berichtete Anahita Teymourian-Pesc aus dem Vorstand des Vereins Kunst und Raum, der am Karlsplatz 25 am Sonntag um 12 Uhr die Präsentation „Vrouwenzimmer“ eröffnet. Mit der inzwischen vierten Ausstellung greift der Verein erneut die Idee einer Initialausstellung auf und versammelt Kunstwerke verschiedener Haushalte zu einem Thema. Die Sammler, die Arbeiten zur Verfügung gestellt haben, kommen aus Düsseldorf, Meerbusch, Moers, Mülheim, Duisburg und Krefeld.