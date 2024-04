Ausstellung in Uerdingen „Fünf Dujardins - fünf Gäste“ - exquisite Kunst in alter Weinbrennerei

Fünf Künstler haben ihre Ateliers im Atelierhaus Dujardin – nun hat jeder von ihnen einen weiteren Künstler zu einer gemeinschaftlichen Ausstellung eingeladen. Von der Eröffnung am Freitagabend, 19. April, bis Sonntag, 21. April, 18 Uhr, kann man sich an den Gegenüberstellungen und Dialogen erfreuen. Und auch einen Blick auf die Arbeitstische und die Werkzeuge der Künstler im Haus am Rhein werfen.