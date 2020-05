Berufskolleg Vera Beckers : „kulturstoff“ näht Masken zur Unterstützung der Kulturszene

Krefeld Der Verkaufserlös der Masken, die ehemalige Schülerinnen des Vera-Beckers-Berufskollegs anfertigen, geht an den Schlachthof, die Kulturrampe, die Tannenhöhe und den Primuspalast in Krefeld.

(cpu) Das Berufskolleg Vera Beckers fördert eine gemeinnützige Initiative, der auch ehemalige Schülerinnen angehören: Drei junge Leute aus Krefeld, Ivy Kaltenhäuser, Finn Ludwig und Sophie Moller , haben vor einigen Wochen, als die Corona-Krise sich immer stärker ausweitete, überlegt, wie sie Gesichtsmasken zu einem guten Preis herstellen und mit dem Verkaufserlös einen solidarischen Beitrag zur Krise leisten können. Schnell fanden sich weitere junge Leute, darunter auch ehemalige Schülerinnen des Berufskolleg Vera Beckers, die die Initiative unterstützten. Einige hatten Nähmaschinen, andere liehen sich welche aus dem Familien- oder Bekanntenkreis. Die Deutschen Pfadfinder St. Georg in Uerdingen stellten Räumlichkeiten für die Näharbeiten zur Verfügung. Stoff konnte lokal in Krefeld eingekauft werden, das Stoffhaus machte für den guten Zweck einen guten Preis.

Da den jungen Menschen das kulturelle Leben in Krefeld wichtig ist, waren sie sich schnell einig, dass sie den Erlös aus dem Maskenverkauf an kulturelle Einrichtungen in Krefeld spenden wollten, denn diese werden bedingt durch die Absage von Großveranstaltungen wohl sehr lange von den Corona-Schließungen betroffen sein. Der Verkaufserlös geht deshalb an den Schlachthof, die Kulturrampe, die Tannenhöhe und den Primuspalast in Krefeld.