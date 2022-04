Kulturfabrik stellt neues Jahresprogramm vor : Kufa startet in die Nach-Corona-Normalität

Die Kufa wird im kommenden Jahr 40: Sprecherin Katharina Schneider-Bodien, Kassenwart Sebastian Noack und Vorsitzender Robin Lotze (r.) haben Pläne. Foto: Lammertz, Thomas (lamm)

Krefeld Im nächsten Jahr wird die Kulturfabrik 40. Die vergangenen zwei Jahre waren die schwierigsten in der Geschichte des Vereins. Jetzt braucht die Kufa Publikum. Am Wochenende kommen Hazel Brugger und Simone Solga - und was sonst noch im Vorfeld des Jubiläums geplant ist.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Sven Schalljo

In der fast 40 Jahre andauernden Geschichte der Kulturfabrik Krefeld waren die vergangenen beiden Jahre fraglos die schwierigsten. „Ohne die staatlichen Hilfen hätten wir schon vor zwei Jahren den Betrieb dauerhaft einstellen müssen. Finanziell war diese Zeit schwierig, und auch jetzt noch sind wir weit weg von dem, was wir normalerweise an Einnahmen generieren“, sagt der Kassenwart des betreibenden Vereins, Sebastian Noack. Diese schwere Zeit soll nun ein Ende haben. „Wir haben seit Sonntag keine Beschränkungen mehr und blicken jetzt etwas positiver in die Zukunft“, setzt der Vereinsvorsitzende Robin Lotze hinzu.

Die Öffnung habe auch absurde Blüten getrieben. „Wir hatten am Samstag eine Veranstaltung, für die 2G+ galt. Das Plus bedeutet dabei aber für uns immer: Test. Ganz unabhängig vom Impfstatus. Nun hatten wir über die Zeit immer ein Testzelt. Da aber am Sonntag ab 0 Uhr die Öffnung kam, lohnte das nicht mehr und wir haben es gelassen. So gab es Menschen, die ohne Test kamen. Denen mussten wir am Eingang sagen: Es ist jetzt 10 Uhr. Wir dürfen Euch nicht reinlassen. Kommt in zwei Stunden wieder“, erzählt Lotze. Die Kufa habe sich eben stets genau an die gesetzlichen Vorgaben gehalten.

info Erinnerungen an 40 Jahre Kufa sind gefragt Anlässlich des Jubiläums wollen die will der Verein Kulturfabrik ein Buch herausbringen. Darin sollen die Erinnerungen aus 40 Jahren Kulturfabrik stehen. Besucher sollen ihre Erinnerungen an die E-Mail-Adresse presse@kulturfabrik-Krefeld.de einschicken. Seien es Bilder alter Eintrittskarten oder Shirts von Bands, die dort erworben wurden, solche anderer Erinnerungsstücke oder Berichte über Erfahrungen oder wie die Kufa das eigene Leben prägte, indem Freundschaften und Liebesbeziehungen dort entstanden oder endeten, die Liebe zu einer Band oder einem Künstler bei einer Kufa-Veranstaltung entstand oder sonstige prägende Ereignisse. Das Buch soll im April 2023 herauskommen, als Einsendeschluss ist Jahresende vorgesehen.

Am Wochenende sollen zwei zuschauerträchtige Veranstaltungen für einen guten Start in die neue Freiheit sorgen: Hazel Brugger, bekannt aus diversen TV-Formaten wie „heute-Show“ oder „Die Anstalt“, macht den Auftakt. Dabei wird die 28 Jahre alte Schweizerin aus Platzgründen im Seidenweberhaus auftreten: Samstag, 9. April, 20 Uhr. Am Sonntag, 10. April, folgt Simone Solga in der Kulturfabrik ab 20 Uhr.

Weiter geht es dann im schnellen Takt mit Veranstaltungen, die zumeist schon für die Pandemiezeit geplant waren. So das Heimspiel der Krefelder Band Fog Joggers (Ostersonntag, 20 Uhr). Das Vollplayback-Theater tritt am 31. Mai auf. „Ursprünglich war dieser Termin für den 11. März 2020 vorgesehen. Alles war aufgebaut, es lief gerade die finale Soundprobe, als ich eine Mail vom Gesundheitsamt bekam. Darin stand: ‚Ab sofort sind alle Veranstaltungen bis auf Weiteres strikt untersagt‘. Die Enttäuschung war natürlich riesig. Darum freuen wir uns ganz besonders auf den Auftritt“, sagt Lotze.

Im Juni sollen das Album-Release der Krefelder Sängerin Naheli und die Lesung des Schriftstellers Denis Pfabe aus Bonn zu den Highlights zählen.

Wichtig ist den Verantwortlichen auch, dass die Partys wieder besser angenommen werden. „Man spürt noch immer, dass die Menschen vorsichtig sind. Wir haben ja schon wieder vier Wochen offen und die Partys in diesem Zeitraum hatten nicht einmal die Hälfte der üblichen Besucher. Normal sind wir mit 1500 Leuten im Durchlauf ausverkauft. Zuletzt waren es 600. Das ist total verständlich, aber es bringt uns in Probleme. Denn mit diesen Veranstaltungen leisten wir eine Quersubvention für die Kulturveranstaltungen, die oft Zuschussgeschäfte sind“, erläutert Lotze.

Dabei hoffen die Organisatoren gleichzeitig auch auf Vernunft der Besucher. „Generell ist die Maskenpflicht ebenso aufgehoben, wie die meisten anderen Beschränkungen. Wir bitten dennoch alle Besucher, so weit wie möglich Masken zu tragen. Am Ende ist es der beste Weg, Ansteckungen zu vermeiden“, sagt der Vereinsvorsitzende.

Der Blick der Kufa-Macher geht auch schon in Richtung 2023. „Dann feiern wir unseren 40. Geburtstag. Der Verein wurde 1983 gegründet, und wir wollen natürlich das Jubiläum entsprechend begehen. Da zugleich die 650-Jahr-Feier der Stadt Krefeld ansteht, sind wir gerade in Gesprächen mit der Stadt, auch gemeinsame Aktionen zu machen“, sagt Kufa-Sprecherin Katharina Schneider-Bodien.