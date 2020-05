Kultur in Krefeld : Krefelder Kultur setzt auf Autokino

Kultur in Krefeld

Rüdiger Höfken kann auch bunt und schrill - wie hier in der Podio-Produktion als Wunschfee „Tante Polly“. Als Moderator des Abends wird er vielleicht ein seriöseres Outfit wählen. Foto: Thomas Hover

Krefeld Am Sonntag ist Comedy-Premiere auf dem Sprödentalplatz. Auch die Niederrheinischen Sinfoniker treten vor Autos auf. Corona macht erfinderisch. Keinen Ausweg sehen derzeit die Clubs. Die Kufa fordert neue Rahmenbedingungen.

Mit dem Genre-Wechsel wird es erstmal nichts: Eigentlich würde Rüdiger Höfken in diesen Wochen im Stadttheater auf der Ein-Mann-Bühne stehen und Kafkas „Bericht für eine Akademie“ geben. Die Rückkehr zum Theaterspiel hatte sich der Mann vom Podio vorgenommen. Corona macht einen Strich durch die Rechnung. Deshalb gibt es einen spontanen Kurswechsel wieder zur Comedy. Am Sonntag, 24. Mai, ist Premiere im Autokino auf dem Sprödentalplatz. „Outdoor und Comedy im Autokino ergibt ,Autoorcomedy‘“, heißt die Podio-Formel, bei der namhafte Unterhalter mitwirken.

Pro Auto sind je zwei Erwachsene erlaubt; ggf. plus zwei Kinder

Autoor-Comedy Sonntag, 24. Mai, 20 Uhr, SWK-Autokino, Sprödentalplatz, Krefeld, Preis 16,45 Euro plus Gebühr pro Ticket (pro Auto müssen zwei Tickets gekauft werden), Reservierung www.swk-autokinokrefeld.de

Autokino in Kleve noch bis Ende Mai

Auch die Niederrheinischen Sinfoniker haben die Freiluftbühne eines Autokinos als Konzertpodium entdeckt. Im Sparkassen Cinedrive im Mönchengladbacher Nordpark präsentieren sie zwei Programme „unter strenger Einhaltung der Hygiene- und Abstandsregeln“, betont Orchesterdramaturgin Eva Ziegelhöfer. „So werden die Musiker in einer kleinen Besetzung von maximal 17 Personen mit reichlich Abstand zueinander auftreten.“ Am Freitag, 29. Mai, spielen sie unter Leitung von Generalmusikdirektor Mihkel Kütson ab 19.30 Uhr die berühmten Vier Jahreszeiten von Antonio Vivaldi, die sie mit den „Vier Jahreszeiten von Buenos Aires“ von Astor Piazzolla, dem Meister des Tango, kombinieren. „Sowohl Vivaldi als auch Piazzolla schrieben ihre „Jahreszeiten“ für Solovioline und Streichorchester. Als weitere Besonderheit werden diese anspruchsvollen Solopassagen nacheinander von den vier Konzertmeistern der Niederrheinischen Sinfoniker gespielt: Im Frühling ist Philipp Wenger als Solist zu hören, im Sommer Emir Imerov, im Herbst Fabian Kircher und das Solo im Winter übernimmt Chisato Yamamoto“, so Ziegelhöfer.