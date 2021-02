Themenwoche Kommunalwahl Krefeld - Bilanz nach 100 Tagen : 100 Tage Kultur: Krise mit Wir-Gefühl

Krefeld Geschlossene Museen, Theater, Clubs, Galerien: Corona trifft die Kulturbranche hart. Doch nie war der Wert von Kultur so hoch angesehen wie jetzt. Nie bewegte sich auch so viel – trotz Stillstands. Welche Chancen aus den vergangenen 100 Tagen Krefeld jetzt nicht verpassen darf.

Die Krise ist nicht schön zu reden: Nach der in diesen Tagen erschienenen Studie „Rebuilding Europe“, die das Börsenblatt veröffentlicht hat, verzeichnet die Kultur- und Kreativwirtschaft in Mitteleuropa seit 2019 Umsatzeinbußen von 31 Prozent. Das ist „etwas weniger als der Luftverkehr“, aber mehr als die Tourismusbranche (- 27 Prozent) und die Autoindustrie (- 25 Prozent). Am heftigsten betrifft es die darstellende Kunst mit einem Minus von 90 Prozent und die Musik mit 76 Prozent minus. Bildende Kunst, Architektur, Werbung, Bücher u.a. ist mit etwa 20 bis 40 Prozent weniger gelistet. Das trifft nicht die Spitzenverdiener hart, sondern überwiegend Menschen, die keine großen Rücklagen haben oder sogar am Existenzminimum leben. Wenn sie wegbrechen, stürzt ein Gefüge ein: auch Galerien, Veranstalter und Techniker, Clubs verlieren ihre Existenzgrundlagen. So viel zur wirtschaftlichen Bedeutung.