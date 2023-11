Hoch-/ Ecke Rheinstraße in der City „Kult“-Filiale in der City in Krefeld schließt

Es gibt mehr 100 Kult-Filialen. Die meisten Stores sind in Deutschland und Österreich. In Luxemburg und den Niederlanden betreibt „Kult“ jeweils eine Filiale. Die Olymp & Hades Textil GmbH gehört wiederum zur Görgens Gruppe, die mit insgesamt rund 140 Filialen nach eigenen Angaben zu den führenden Modeanbietern im „Young Fashion“ Bereich gehört. Sie betreibt Filialen in Deutschland, Österreich, Luxemburg und den Niederlanden und hat ihren Sitz in Köln. Die Görgens Gruppe beschäftigt den Angaben zufolöge weit über 1000 Mitarbeiter. Zur Zahl der Mitarbeiter in Krefeld und zu der Frage, ob es zu Entlassungen kommt, machte der Unternehmenssprecher keine Angaben.