Kultur in Krefeld : Kufa feiert die Rückkehr der Live-Comedy

Krefeld Die Künstler freuten sich einhellig über den Live-Auftritt. Denno Makadasopoulos erzählt, wie er in einem Autokino auftrat. „Scheibenwischer, Waschanlagen und Hupen sind halt doch nicht das gleiche wie Lachen und Applaus.“

Vollkontakt-Comedy hört sich in Corona-Zeiten irgendwie falsch an. In der Kulturfabrik aber ist es zunächst einmal nur ein Name. Unter den üblichen Corona-Schutzbedingungen, drei-G-Regel und Abständen freuen sich die Besucher im Kufa-Garten (in diesem Sommer gibt es keinen Beach, also keinen Sand, dafür Rindenmulch) auf sechs Comedians. Das Wichtigste dabei für alle Beteiligten: endlich wieder Live-Event!