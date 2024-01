Forschung in Krefeld Künstliche Intelligenz beobachtet Bestäubervielfalt

Bereits im Jahr 2017 hat der Entomologische Verein Krefeld in einer Studie auf das Insektensterben aufmerksam gemacht. Sie zeigte damals unter anderem: Über einen Zeitraum von 30 Jahren ist die Insektenmasse um rund 75 Prozent zurückgegangen. Die Hochschule Niederrhein (HSNR) setzt sich aktiv für den Erhalt der Insekten ein und hat Anfang Januar die Arbeit am Forschungsprojekt „BeeVision“ aufgenommen. Es kombiniert technische Fortschritte in der Auswertung von Monitoringdaten mit Methoden der Künstlichen Intelligenz (KI) und der Expertise im Bereich der Bestäuber. Das Projekt wird mit insgesamt 750.000 Euro von der Carl-Zeiss-Stiftung gefördert, 225.000 Euro fließen in die Seidenstadt und gehen an die Hochschule Niederrhein.