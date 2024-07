Projekt in der Fabrik Heeder Künstlerin baut einen Drachen - wer macht mit?

Am Montag, 5. August, zieht Käthe in die Pförtnerloge der Fabrik Heeder ein. Genauer gesagt, Käthe nimmt dort Gestalt an. Denn Käthe ist der Name für einen großen bunten Flugdrachen. Die Krefelder Künstlerin Julia Timmer wird ihn bauen - und dafür sucht sie noch Interessierte, die mitmachen wollen.