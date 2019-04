Station XIV: Jesus wird in das Grab gelegt.Josef hat den Leichnam in ein frisches Tuch gehüllt. Das Felsengrab wird mit einem Stein verschlossen. Kalff bettet Jesus’ Kopf auf ein Kissen, das in seinem hellen Leuchten auch an den Heiligenschein erinnern kann, aber auch nicht-christlich gedeutet werden kann als ein Utensil der Ruhe.