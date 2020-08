Corona-Tagebuch eine Krefelder Künstlers : Opdenbergs Briefe aus der Isolation

Georg Opdenberg bei einer Ausstellung im Kunstverein: Seine künstlerischen Arbeiten lassen immer auch seine Kenntnisse des Vermessungstechnikers anklingen. Foto: Lammertz, Thomas (lamm)

Krefeld Krefelds erstes Corona-Tagebuch ist jetzt erschienen. Georg Opdenberg hat seine Gedanken von Anfang April bis Ende Juni aufgeschrieben und mit 21 Holz- und Linolschnitten ergänzt. Ein Zeitdokument für seine Freunde.

Von Petra Diederichs

Nach dem Lockdown kam die Schockstarre. Doch nach drei Wochen hatte Georg Opdenberg zu viele Gedanken im Kopf, die er in eine Reihe bringen wollte. „Ein Blick über den Tellerrand hinaus hilft vielleicht dabei, sich neu zu orientieren“, fand er. Und schon drehte sich sein Gedankenkarussell weiter – angetrieben von Corona, aber in Fahrt gehalten von seinen Betrachtungen. Weil ihm der direkte Gedankenaustausch mit seinen Freunden fehlte, hat der Künstler aufgeschrieben, was ihn bewegte: Zwölf Briefe sind über drei Monate entstanden – jede Woche einer vom 4. April bis zum 20. Juni.

Samstags morgens hat er sie als E-Mail verschickt „als so etwas wie ein Wort zum Sonntag“, nennt er sie. Jetzt hat er sie als kleines Büchlein im Selbstverlag herausgebracht. Es ist Krefelds erstes veröffentlichtes Corona-Tagebuch – und, nein, es ist keine Abhandlung darüber, wie die Pandemie, die Angst davor und die auferlegten Schutzmaßnahmen das tägliche Leben verändert haben. Es sind Gedankengänge eines belesenen und vielgereisten Künstlers, der zu den Texten 21 Holz- und Linolschnitte gefertigt hat.

Die Arche Noah hat Opdenberg zum Kapitel „Quarantäne“ gesetzt. Foto: Petra Diederichs

Info Künstler, Reisender und Techniker Georg Opdenberg ist 1950 in Krefeld geboren Er ist ausgebildeter Vermessungsingenieur und seit 1982 Mitglied der Gemeinschaft Krefelder Künstler. „Briefe aus der Isolation“ von Georg Opdenberg, 5 Euro (über Amazon), ISBN 9798665171036.

Die künstlerische Arbeit war für Georg Opdenberg eine Reise im Kopf. Der 1950 geborene Krefelder hat von zahlreichen Reisen auch in die entlegensten Ecken der Welt Erinnerungsstücke zusammengetragen, die er in seinem „Sammelsurium-Schrank“ hütet. In der Zeit der Kontaktsperren und Reiseverbote hat er Routen im Kopf unternommen. Souvenirs und Gedanken hat er mit Cuttermessern und -federn in Holz und Linolplatten geschnitten.

Mit Holz- und Linolschnitten werden die Briefe ergänzt. Foto: Petra Diederichs

„Meine Arbeiten schwanken zwischen Alltäglichem und den großen Fragen der Menschheit“, sagt er. So lesen sich auch seine Briefe. Der erste dreht sich um „Orientierung“ – ein wichtiger Begriff für Opdenberg, der als Vermessungstechniker gearbeitet hat. Er beleuchtet die Herkunft des Wortes. Dabei fängt er in der frühesten Geschichte an: bei der Schöpfung der Welt. Wortreich stellt er die Weltansichten unterschiedlicher Religionen und verschiedener Epochen vor, erklärt die Benennung der Himmelsrichtungen und wird in späteren Briefen zum Thema „Lot“ wiederum zeigen, wie sich für ihn Technik und Geschichte, Kunst und Philosophie verschränken.

Linolschnitt von Georg Opdenberg in "Briefe aus der Isolation" Foto: Petra Diederichs

Vom geflügelten Ausspruch „alles im Lot“ geht Opdenberg bis an die Anfänge zurück: „Das Lot als Bild für richtig oder falsch ist so alt wie die Menschheit“, schreibt er. „Das Lot, so banal es klingt, ist unbestechlich“. Er verfolgt die Historie des Begriffs „Quarantäne“, der den 40 („quarante“) Tagen Hafensperre entlehnt ist, mit denen die Schiffe früher belegt wurden, wenn sie „seuchenverdächtige Personen an Bord hatten“.

Auch Anekdoten aus seiner Lehrzeit in einem Krefelder Vermessungsbüro kommen vor. Überhaupt lässt er Biografisches immer auch miteinfließen. Da bekommt dann auch der Alltag Gewicht: Das Backen der Osterlamm-Kuchen – eine Familientradition –, das diesmal so ganz anders ausfiel und beinahe in einem Chaos endete, kommt ebenso vor wie Erinnerungen an die Vorfahren, an Schülerreisen in die DDR und den Fidibus des Großvaters.